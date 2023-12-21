DEM Parti'den Özgür Özel’e iade-i ziyaret: Seçim iş birliği konuşulacak Geçtiğimiz hafta Özgül Özel'in DEM Parti'yi ziyaret etmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP Lideri Özel'e iade-i ziyarette bulunarak genel başkanlığını tebrik edecek. Ziyarette ayrıca seçim süreci de gündeme gelecek.

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ensonhaber.com

Muhalefette yerel seçimde iş birliği ve ittifak görüşmeleri sürüyor...

İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ittifak konusunda kapıyı kapatmasının ardından CHP rotasını DEM partiye çevirdi.

CHP Lider Özgür Özel, DEM Partili, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte görüştü.

Yerel seçimler ele alındı

Görüşmede yerel seçimde iş birliği ele alındı.

1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.

DEM Parti'den iade-i ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz hafta DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.

Seçim iş birliği konuşulacak

Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinden dolayı ziyaretin bir tebrik, nezaket ziyareti olacağı bilgisi verilirken olası seçim iş birliklerinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

Özellikle DEM Parti’nin aday çıkaracağını açıklayacağı batıdaki seçim çevrelerine dair değerlendirmelerin yapılmasının muhtemel olduğu görüşmenin bu hafta ya da önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Komisyon kurulması gündemde

İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini ifade ediyor.

CHP'den ittifak ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hafta içinde DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.

"Diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz"

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bir araya gelerek Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirdiklerini belirterek şunları söylemişti: