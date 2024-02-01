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DEM Parti'den terör örgütü elebaşı Öcalan için yürüyüş

DEM Parti'den terör örgütü elebaşı Öcalan için yürüyüş CHP'nin yerel seçimler için pazarlıklar yaptığı DEM Parti, teröristbaşı Öcalan için bugün eylem düzenledi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği yürüyüşte çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.