Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, provokatif eylemlerini sürdürüyor.
Sık sık teröristbaşı Öcalan için özgürlük naraları atan partililer, yerel seçim öncesi gerilim çıkarma derdinde.
Bu kapsamda bugün partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki isimlerle birlikte bugün basın toplantısı düzenledi.
Öcalan için yürüdüler
Toplantıda Öcalan için serbest bırakılması için açıklamalarda bulundu.
Ardından Kars ve Van'da yürüyüş gerçekleştirildi.
Polis ekipleri müdahale etti
Bu sırada atılan sloganlar ve taşkınlıklar nabızları yükseltti.
Tansiyonun yükseldiği kentlerde çevik kuvvet ekipleri yürüyüşe müdahale etti.
Göstericilerden bazıları polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırmaya çalıştı.
Ekipler karşılık vererek çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.
Seçim hareketliliği
DEM Parti, birçok il ve ilçe için yerel seçimlere CHP ile hazırlanıyor. Pazarlıkların yapıldığı görüşmeler devam ederken teröristbaşı söylemleri ise muhalefeti rahatsız etmiyor.
DEM Parti'nin Öcalan'a karşı şaşırtmayan tutumu, partinin terör bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermesine rağmen CHP'den herhangi bir açıklama ise gelmiyor.
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