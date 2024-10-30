DEM Parti'den umut hakkı açıklaması: Öcalan dahil binlerce hükümlüye gelmeli

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Türkiye yeni bir sürece hazırlanıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı.

BAHÇELİ 'HODRİ MEYDAN' DEDİ

Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin bu ilk çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki açıklamaları merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında "Bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Devlet Bahçeli'ye grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet bey tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen bir liderdir. Kendisi her fırsatta anlayabilenler için en açık şekilde izah etmiştir" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu çağrıların ardından bir değerlendirme de DEM Parti'den geldi.

Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı kast ederek yaptığı çağrı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"UMUT HAKKI DOĞRU BİR KARARDIR"

Terör elebaşı için ortaya atılan umut hakkı söylemleriyle ilgili konuşan Bakırhan, "Umut hakkı doğru bir karardır" dedi.

"ÖCALAN'A DEĞİL BİNLERCE MAHKUMA GELMELİDİR"

Tuncer Bakırhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bizim durduğumuz yer çok net, en başından beri onurlu bir barışı destekleyen bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Umut hakkı bizim kendimizden çıkardığımız bir şey değil, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde de bu mevcuttur. AİHM’in vermiş olduğu Öcalan kararında da var. Ağırlaştırılmış müebbet dahi alsa bir hükümlü bir umut hakkı olmalı diyor. Türkiye’nin umut hakkını uygulaması için AİHM bir karar verdi. Doğru bir karardır. Umut hakkı sadece sayın Öcalan için değil, binlerce mahkum için hayata geçilmelidir.

"TECRİTİN KALKMASI TÜRKİYE'NİN YARARINA OLUR"