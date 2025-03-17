DEM Parti'den yapılan görüşmeler sonrası açıklama: Süreç için gerekenleri anlattık

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Tuncer Bakırhan: İnsanlar güven ve güvencenin sağlanması konusunda çok yoğun talepler ileri sürdü. Gereklilikleri anlatırken Öcalan'ın iletişim ve çalışmaları için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini söyledik.

Tarihsel bir süreç içinde olduğumuzu ve yapılması gerekenleri söyledi. Öcalan'da yaptığı görüşmede Sayın Erdoğan'ın ısrarla yaptığı bir konuşma vardı. Sabotajlara dikkat çekmişti. Sayın Erdoğan bir konuşmasında bu süreçte gelebilecek provakasyonlara karşı her türlü önlemi alacağız demişti.

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