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Türkiye siyasetinde gündem, oldukça hareketli.

1 Ekim'de başlayan yeni dönem, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla eyleme dönüştü...

İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, temaslarını tamamladı.

Siyasi partilerle tek tek görüşen ve akabinde de Kuzey Irak'taki görüşmelerini tamamlayan heyet, yeniden İmralı'ya gidecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi ve bu konuya dair konuştu.

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"GÖRÜŞMEDEN SONRA ÇAĞRININ TARİHİ NETLEŞECEK"

DEM Partili Koçyiğit, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

Koçyiğit, Adalet Bakanlığı'na başvurunun da en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Koçyiğit, görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının takviminin de netleşeceğini söyledi.

Koçyiğit şöyle konuştu:

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURULACAK"

Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruların; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapılmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için ve İmralı'da yapılacak ziyarette, bugüne kadar yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de o tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz.

"BAŞVURU OLURSA DEĞERLENDİRİP, İZİN SAĞLARIZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve "DEM Parti heyetinin İmralı'da 3. kez ziyareti olacak mı?" sorusuna da yanıt vermişti.

"Başvuru olursa değerlendirip izin sağlarız." diyen Yılmaz Tunç, açıklamasında şunları söylemişti: