DEM Partili Abdullah Zeydan'a hapis cezası verildi

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Terör örgütünün siyasi ayağına yönelik soruşturmalar sürüyor...

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.

PKK ÖVGÜLERİYLE TANINIYOR

Kamuoyu Abdullah Zeydan'ı, hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.

2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.

Skandal ifadeler kullandı

Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, skandal ifadeler kullandı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan açıklamasında, "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.

"PKK, TÜRKİYE'Yİ GÜLLER BAHÇESİNE ÇEVİRMEK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞ HALK HAREKETİDİR"

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.

YARGILANDI

PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası aldı.

2022 YILINDA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Zeydan, 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.

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