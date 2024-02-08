DEM Partili Ahmet Türk'ten CHP'ye: 'Bir liderleri yok...' DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk, katıldığı programda, "Özgür Özel demokratik bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İttifaklar, adaylar son günlerde Türkiye'nin ilk gündem maddelerinden biri.

Süreç tüm hızıyla işlerken, siyasi isimlerin açıklamaları da sıkça gündem oluyor.

CHP ile DEM Parti'nin görüşmeleri ve pazarlıkları da yakından takip ediliyor.

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, KRT'de katıldığı programda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Biz cüzzamlı olarak görülüyoruz"

Türk'ün gündeminde CHP de yer aldı. Genel seçimden bu yana devam eden sürece değinen Türk şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya gelmenin ve güçlü iki adaydan birinin etrafında toplanmanın doğru olduğuna inanıyorum. Çok farklı ideolojilerde olan partilerin bir araya gelmesiyle altılı masanın güçlü bir mesaj veremeyeceği inancı da bende vardı. Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan, açık açık bir görüşmenin içine girmediler bizle, çünkü biz cüzzamlı olarak görülüyoruz herkes uzaktan mesaj göndererek temas kurmaya çalışıyor, bu yanlıştır. Buna rağmen bütün gücümüzle Kürdistan'da Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz ortaya çıkıyor.

"CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözecek kabiliyette değil"