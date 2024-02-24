Dem Partili Altan Tan'dan itiraf: Kandil, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor CHP ile aynı masaya oturan DEM Parti cephesinden yapılan açıklamada, Kandil’in 10 yıldır CHP ile ittifak halinde olduğu ve yerel seçimlerde de Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecekleri bir kez daha itiraf edildi.

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ensonhaber.com

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, CHP ile yakın ilişkiler içinde.

Her seçim öncesi DEM Partililerin desteğini almak için aynı masaya oturan CHP, yerel seçim öncesi de aynı yolu denedi.

Geçtiğimiz genel seçimlerde sık sık Kandil'den desteğin yağdığı muhalefete bu seçim de destek geldi.

Kandil'den İmamoğlu'na açık destek

İki parti arasındaki bağı DEM Partili Altan Tan, Halk Tv ekranlarında anlattı.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

Bunların önemli bir kısmı DEM’e de hakim olan kanat, Kandil’de de egemen olan kesim bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ı ve AK Parti’yi zayıflatmak, ondan sonrasını da çok hesaba katmamak ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden CHP’yi İstanbul özelinde İmamoğlu’nu desteklemek.

CHP Esenyurt adayını geri çekti

Bu itirafın ardından CHP ile DEM Parti'nin iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Bilindiği üzere CHP, İstanbul'da Esenyurt adayı ilan ettiği Ali Gökmen'i DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geri çekti.

Gökmen'in yerine DEM'in sözde "Kürdistan" çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.

22 ilçede aday çıkarmadı

Öte yandan yine DEM Parti, İstanbul'da 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklarken 22 ilçede ise aday göstermeyerek CHP'ye destek verecek.