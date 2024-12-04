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Haber Merkezi

Suriye'de yıllar sonra yeniden hareketli günler yaşanmaya başladı.

2011'de başlayan iç savaşın ardından muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e doğru bir harekat başlattı.

Muhalif güçler önce Halep'i alarak Halep Kalesi'ne Türk bayrağı astı.

Ardından gözünü YPG/PKK'nın kontrol ettiği Tel Rıfat'a çeviren muhalif güçler, bu kez de Tel Rıfat'ı kontrol altına aldı.

KAYYUMLARI PROTESTO EDERKEN KONU SURİYE'YE GELDİ

Suriye'de yaşananlar sürerken DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde belediyelere atanan kayyumlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık önünde konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi.

Koçyiğit, muhaliflerin kontrol altına aldığı Halep Kalesi'nde Türk bayrağı açılmasıyla ilgili, 'Sevinenler var' ifadesini kullandı.

"HALEP'TE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ DİYE SEVİNENLER VAR"

Gülistan Kılıç Koçyiğit daha sonra sözlerine 'Halep'in kimin toprağı? Kimin şehri?' diyerek devam etti.

Koçyiğit son olarak Türkiye'nin Halep'i işgal etmek gibi bir hamlesi mi var diye sordu.

DEM Partili Koçyiğit'in sözleri şöyle: