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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı, gündeme bomba gibi düştü..

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadeleri siyasi gündemi hareketlendirdi..

Bahçeli'nin açıklamalarına çeşitli isimlerden tepkiler gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bahçeli gibi dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"Ben de el yükseltiyorum" diyen Özel de şunları söyledi:

Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum.

KIŞANAK DA EL YÜKSELTTİ

Bahçeli ve Özel'in açıklamaları üzerine DEM Parti'den de bir açıklama geldi.

ilke tv'de katıldığı bir programda konuşan DEM Partili Gültan Kışanak, Özel'e çağrıda bulundu.

"BELKİ 29 EKİM'DE ÖCALAN'IN SESİNİ DUYARIZ"

"El yükseltenlere çağrı yapıyorum" diyen Kışanak şu ifadeleri kullandı: