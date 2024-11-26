DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

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Siyasette gündem kayyum atamaları...

Terör örgütü PKK/KCK'ya belediyenin imkanlarını sunanlara emniyet güçleri göz açtırmıyor.

Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine terör soruşturması kapsamında kayyum atanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Eskişehir'de yürütülen terör soruşturması kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararının verildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da evlere baskın yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu gözaltı kararının doğrudan belediye hakkında bir soruşturma olmadığı, eğitim sendikasıyla ilgili bir soruşturma olduğu belirtildi.

Dündar, Eğitim Bilim Emekçileri Sendikası'nda çeşitli kademelerde faaliyetler yürütmüş ve yöneticilik yapmıştı.

KAYYUM ATANACAK MI?

Gözaltı kararının ardından Karapınar Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağı henüz netlik kazanmadı.