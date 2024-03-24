Türkiye, 5 sene boyunca vatandaşlara hizmet edecek yerel yöneticilerini seçecek.
7 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlar oylarını kullanacak.
Hal böyleyken siyasetin gündemi epey hareketli.
Bilindiği üzere CHP, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' adı altında iş birliğine gitti.
CHP-DEM Parti iş birliğinin yeni adı: Kent uzlaşısı...
Bu iş birliği doğrultusunda DEM Parti bazı bölgelerde aday çıkarmama kararı aldı.
Bugün ise DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, CHP-DEM Parti ilişkisini anlattı.
CHP ile görüştük: Seçimden sonra gelin dediler
Bülbül, CHP ile hem il bazında hem de CHP Genel Merkezi'yle görüştüklerini söyledi.
CHP'ye çok sayıda öneride bulunduklarını söyleyen DEM'li Bülbül, "Hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler" ifadelerini kullandı.
Bülbül daha sonra CHP'nin marabası olmadıklarını söyleyerek kendi adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu.
Kendi adaylarına oy verme çağrısı yaptı: CHP'nin marabası değiliz
DEM Partili Kemal Bülbül'ün konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
Bakın buradan ilan ediyoruz, biraz sonra MYK üyesi arkadaşımız da ayrıntıları anlatacak. Biz CHP ile görüştük. İl ile de görüştük merkezle de görüştük. Ne dediler biliyor musunuz? Bir sürü öneride bulunduk, hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler. Yahu sen ağasın biz maraba mıyız? Arkadaşlar yalan söylüyorlar, hiçbir ilçe ve büyükşehirlerden çekilmeyeceğiz. Asla çekilmeyeceğiz.
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