DEM Partili Kemal Bülbül: CHP'nin marabası değiliz DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, CHP ile yürüttükleri görüşmeye ilişkin, "Hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler. Yahu sen ağasın biz maraba mıyız?" diyerek kendi adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu.

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Türkiye, 5 sene boyunca vatandaşlara hizmet edecek yerel yöneticilerini seçecek.

7 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlar oylarını kullanacak.

Hal böyleyken siyasetin gündemi epey hareketli.

Bilindiği üzere CHP, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' adı altında iş birliğine gitti.

CHP-DEM Parti iş birliğinin yeni adı: Kent uzlaşısı...

Bu iş birliği doğrultusunda DEM Parti bazı bölgelerde aday çıkarmama kararı aldı.

Bugün ise DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, CHP-DEM Parti ilişkisini anlattı.

CHP ile görüştük: Seçimden sonra gelin dediler

Bülbül, CHP ile hem il bazında hem de CHP Genel Merkezi'yle görüştüklerini söyledi.

CHP'ye çok sayıda öneride bulunduklarını söyleyen DEM'li Bülbül, "Hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler" ifadelerini kullandı.

Bülbül daha sonra CHP'nin marabası olmadıklarını söyleyerek kendi adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu.

Kendi adaylarına oy verme çağrısı yaptı: CHP'nin marabası değiliz

DEM Partili Kemal Bülbül'ün konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: