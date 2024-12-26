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Haber Merkezi

Ekonomiyi her yıl milyarlarca lira zarara uğratan kaçak elektrik kullanımıyla mücadele edilmeye çalışılıyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zirve yapan kullanım, büyük kayıplara neden oluyor.

Ekiplerin kaçak trafo ve tarımsal sulamayla ilgili denetimleri devam ederken DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kürsüsünden şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMIYLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ ŞAŞIRTTI

Akça, Diyarbakır'ın kimsenin hamiliğini ve kimsenin sadakasını istemediğini belirtirken, "Diyarbakır yerelden kendi sorununa yetebilir bir yer." dedi.

Sözlerine devam eden Akça, Güneydoğu'daki barajların 'kendi toprakları' üzerine inşaa edildiğini öne sürdü.

"BARAJLARDAN EDİNDİĞİNİZ ELEKTRİĞİ BİZE SATIYORSUNUZ"

Akça, "O barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir." şeklinde konuştu.

DEM Partili Ceylan Akça'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: