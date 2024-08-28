DEM Parti, hain terör örgütü PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamıyor.
DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor.
PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNİ TAŞIMIŞTI
Bilindiği üzere DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenmişti.
YİNE KATILDI
DEM Partili Oduncu, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.
Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
VALİLİK DUVARINA KÜRTÇE YAZMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Batman'da yazılan Kürtçe trafik kuralları silinmiş ve yerine yeniden Türkçe kurallar yazılmıştı.
Bunu hazmedemeyen DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline sprey boya alarak Batman Valiliği'ne gelmişti.
Oduncu, Batman Valiliği'nin duvarına sprey boyayla “Pêşî Kurdî pêşi ziman" (Önce Kürtçe, önce dil) yazdı.
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