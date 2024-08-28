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DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin taziyesine katıldı

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin taziyesine katıldı DEM Partili Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilen terörist için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.