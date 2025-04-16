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Haber Merkezi

İmralı heyetinde de yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı.

Yaklaşık 7,5 saat süren operasyonun ardından yırtılan damar dikildi; Önder’in ameliyatının halen sürdüğü bildirildi.

HASTALIĞINI CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

DEM Parti’den yapılan açıklamada, "Ameliyat zor bir vakaydı. Ancak Sırrı Süreyya arkadaşımızın bu süreci sağlıkla atlatacağına inanıyoruz." denildi.

Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği bu ciddi rahatsızlık, kamuoyunun dikkatini daha önce yaptığı bir televizyon programındaki açıklamalara çevirdi.

Önder, katıldığı bir canlı yayında yaşadığı ağır hastalık sürecini açık yüreklilikle anlatmış, manevi yönü öne çıkaran ifadeleriyle izleyenleri derinden etkilemişti.

"AĞIR BİR HASTALIK SÜRECİ GEÇİRDİM"

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Önder, "Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde gezdim dolaştım. Çoklu, sıkıntılı bir tablom var." sözleriyle yaşadığı fiziksel ve ruhsal yorgunluğu dile getirmişti.

KUR'AN-I KERİM'DEN ALINTI YAPTI

Önder, konuşmasının devamında yaşadığı süreci bir "menzil" olarak niteledi ve sözlerine manevi bir vurgu ekledi:

"Bu menzilin görünmesi demek ufak ufak... Ölmeyen bir kişi varsa, ikincisi de biz olalım."

Sırrı Süreyya Önder, konuşmasının sonunda Kur’an-ı Kerim'den Ankebut Suresi 57. ayeti okuyarak, süreci manevi bir boyutta değerlendirdi.

Arapça olarak "Küllü nefsin zaikatül mevt, sümme ileyna turce’un" ayetini seslendiren Önder, bu ayetin mealini de paylaştı:

"Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz."