DEM Partili Suruç Belediyesi, engelli ve şehit yakını personeli işten çıkardı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Partili Suruç Belediyesi'nin ilk icraatı, engelli ve şehit yakını olan personeli işten çıkartmak oldu.

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İHA

31 Mart yerel seçimlerinde bazı belediyeler el değiştirdi.

Muhalefetin kazandığı belediyelerde işten çıkarmalar başladı.

Bu durumun son durağı ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı.

Suruç Belediyesi Başkanlığını DEM Parti'nin adayı Ayten Kaya kazandı.

Önce Türk bayrağını kaldırdı

Göreve başlayan Kaya’nın, ilk icraatı belediye binasının önündeki beton blokları ve binaya asılan Türk bayrağını kaldırmak oldu.

Kaya, daha sonra ise aralarında engelli ve şehit yakınlarının da olduğu 27 kişiyi işten çıkarttı.

Aralarında engelli ve şehit yakını olan 27 kişi işten çıkarıldı

Herhangi bir gerekçe gösterilmeden isten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, noter aracılığıyla itirazda bulundu.

Evlendirme biriminde çalıştığını söyleyen engelli Ali Demirtekin, “Bir gerekçe olmadan 17 Nisan itibarıyla işten çıkartıldım. Ben kendi halimde bir engelliyim. İşime gidip geliyordum, işimi yapıyordum.” dedi.

"Çalıştığımız halde bize bankamatik memuru muamelesi yaptılar"

Noter aracılığıyla itirazda bulunduklarını söyleyen Recep Yılmazoğlu ise, “Suruç Belediyesi park bahçe işinde görevliydim. Beni işten atmışlar. Çoluk çocuğumuz var. Beni haksız yere isten attılar. Çalıştığımız halde bize bankamatik memuru muamelesi yaptılar. Biz de hakkımızı sonuna kadar savunacağız.” dedi.

İşten çıkartılan engelli 2 çocuk babası Mehmet Kaya ise, geçimini sağlamak için tarlada çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Belediyenin işten çıkarttığı personel arasında 3 tane de şehit yakını olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)