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Yerel seçimlere iki aylık bür süreç kaldı...

CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi DEM ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

İttifak görüşmeleri sürerken DEM Parti bir taraftan da adaylarını açıklıyor.

Kadın adaylarını tanıttılar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bugün Diyarbakır'da düzenlediği toplantıyla partinin kadın adaylarını tanıttı.

Bir otelde düzenlenen törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti kadın milletvekilleri ve kadın adaylar ile partililer katıldı.

Skandal konuşma

Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları skandala imza attı.

Terörün arka bahçesi konumunda yer alan DEM Parti bir kez daha terörün arkasına sığındı.

Öldürülen teröristlere selam çaktı

Tülay Hatimoğulları Oruç yaptığı konuşmada öldürülen kadın teröristlere selam çaktı.

Oruç, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun" ifadelerini kullandı.

"Biat etmiyoruz diyen bütün kadınlara selam olsun"

DEM Partili Tülay Hatimoğulları Oruç tepki çeken konuşmasında şunları söyledi.

Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Selam olsun Clara Zetkinlere, Rosa Luxemburglara, Behice Boranlara, Şirin Tekelilere, Sakinelere, Sevelere, Hevrin Heleflere. Binlerce kez selam olsun onlara. Buradan onlara sözümüz olsun ki 31 Mart seçimlerinde başta kadın eş başkan adayları olmak üzere belediyeleri tek tek kazanarak, kayyımları tek tek göndererek, kayyımcı zihniyetle tek tek hesaplaşarak, demokratik ekolojik bir belediyecilik anlayışı ile kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışıyla yerelden demokrasiyi güçlendirmeye söz veriyoruz.