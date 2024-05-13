DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında soruşturma DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalardaki ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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DHA

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı ancak seçim döneminde yapılan bazı konuşmalarla ilgili adli süreç başladı.

Bu kapsamda da Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamaya gerekçe olarak, Konak’ın seçim sürecinde yaptığı bazı konuşmalardaki ifadelerini gösterdi. Başsavcılık, Konak’ı ifadeye çağırdı.

"Terör propagandası"

Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)