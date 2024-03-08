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DEM Partililer Batman'ı karıştırdı! Yol kesip ateş yaktılar

DEM Partililer Batman'ı karıştırdı! Yol kesip ateş yaktılar DEM Parti seçim lokali açılışının ardından bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yakarak PKK propagandası yaptı. Polis ekipleri, grubun dağılması için TOMA ile müdahalenin ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.