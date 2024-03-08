Seçim maratonu hız kesmeden devam ediyor.
Partilerin adayları, vatandaşlar ile bir araya gelerek seçim sonrası projelerini anlatıyor.
Bu kapsamda Batman'da DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için Bağlar ile Pazaryeri mahallelerinin kesiştiği bölgede seçim lokali açtı.
Açılışın ardından DEM Partililer ortalığı karıştırdı.
PKK propagandası yaptılar
Bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak terör örgütü PKK propagandası yaptı.
TOMA ile müdahale edildi
Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba ekipler, TOMA ile müdahale etti.
2 kişi gözaltına alındı
Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik önlemleri kapsamında kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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