DEM Partililer, Meclis özel oturumunda İstiklal Marşı'nı okumadı TBMM'nin 23 Nisan için düzenlediği özel oturumda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, DEM Partili vekillerin ağzını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği ilanının 103. yılı...

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin bayram olarak kutlamasına karar verdi.

Coşkuyla kutlanıyor

TBMM'nin açılışının 104'nci yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanıyor.

TBMM'de özel oturum düzenlendi

23 Nisan'a özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.

Milletvekillerinin katıldığı oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetti.

İstiklal Marşı'nı okumadılar

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada DEM Partili vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'un ağzı dahi kıpırdamazken, diğer DEM Partili vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

Daha önce de yaptılar

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.