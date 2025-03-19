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DEM Partililer Van ve Bitlis'te Nevruz kutlamalarında bir araya geldi

DEM Partililer Van ve Bitlis'te Nevruz kutlamalarında bir araya geldi Van ve Bitlis'te düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları için meydanlarda toplanan binlerce DEM Partili müzik eşliğinde halay çekti.