Türkiye siyaset gündemi alev alev...
Sabah saatlerinde CHP'li İBB yönetimine yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı.
CHP'de olağanüstü durum yaşanırken DEM Parti'nin gündemi Nevruz Bayramı...
VAN'DA NEVRUZ HALAYI
DEM'liler, Van ve Bitlis'teki kutlamalarda bir araya geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları ve Pervin Buldan Van'da, Tuncer Bakırhan Bitlis'te düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı.
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.
Katılımcıların müzik eşliğinde halay çektiği programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Nevruz'un barışa vesile olmasını diledi.
TUNCER BAKIRHAN VE MERAL DANIŞ BEŞTAŞ HALAY ÇEKTİ
Park alanında toplanan binlerce DEM'li, müzikler eşliğinde halay çekip eğlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki fuar alanında düzenlenen Nevruz programına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş da Bitlis halkını selamladı.
Bakırhan ve beraberindeki milletvekillerinin Nevruz ateşi yakmasının ardından katılımcılar, şarkılar eşliğinde halay çekti.
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