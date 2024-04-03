DEM Partililer Van'dan sonra Hakkari'yi de karıştırdı Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasının ardından Van'da çıkan olaylar Hakkari'ye de sıçradı. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

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DHA

Türkiye, 31 Mart'ta yapılan seçimle birlikte tercihini belirledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde, aldığı %55,48 oy oranıyla DEM Partisi'nden Abdullah Zeydan, seçimi önde bitirdi.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı ve Seçim Kurulu, mazbatanın AK Parti'li Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Van'daki olaylar gece de devam etti

Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.

Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

Olaylar Hakkari'ye de sıçradı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi.

İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)