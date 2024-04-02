Haberler



Gündem



DEM Partililer Van'ı karıştırdı

DEM Partililer Van'ı karıştırdı Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, parti binası önünde bir araya gelerek polise saldırdı. Taş atıp yürüyüşe geçen grubu polis, basınçlı su sıkıp, gaz bombaları kullanarak dağıttı.