Türkiye, 31 Mart'a yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı, oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.
Ancak Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.
Mazbata AK Partili Arvas'a verildi
Van İl Seçim Kurulu, DEM Partili Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi.
Seçim Kurulu, mazbatanın AK Parti'li Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.
Yaşananların ardından Zeydan ve destekçileri şehri karıştırdı.
DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi.
Ortalık karıştı
Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup, refüjdeki saksıları devirdi.
Polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı.
Polisin takip ettiği grup, ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı
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