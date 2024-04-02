DEM Partililer Van'ı karıştırdı! CHP heyet görevlendirildi

DHA

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek tercihini yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı, oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

Mazbata AK Partili adaya verildi

Van İl Seçim Kurulu, DEM Partili Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi.

Seçim Kurulu, mazbatanın AK Parti'li Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Yaşananların ardından Zeydan ve destekçileri şehri karıştırdı.

DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, polisin uyarılarına rağmen Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek isterken müdahale başladı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili CHP'den bir açıklama geldi.

CHP heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Van'a heyet görevlendirdi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi.



Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor.