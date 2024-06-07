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DEM Partililerden Hakkari Valisi'ne tehdit: Kendisi adım atamayacak bu sokaklarda

DEM Partililerden Hakkari Valisi'ne tehdit: Kendisi adım atamayacak bu sokaklarda Hakkari'de kayyum kararını protesto eden DEM Partililer ile polisler arasında arbede çıktı. O anlarda DEM Partili bir şahıs, Hakkari Valisi'ne yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" ifadelerini kullandı.