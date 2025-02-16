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Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince Zeydan'ı görevden uzaklaştırdı.

Yaşananlarından ardından kayyum atanan belediyede Van Valisi Ozan Balcı, vekil olarak göreve getirildi.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Kararın duyurulmasının ardından Van’da protesto gösterileri başladı.

DEM Parti ve destekçileri, kayyum atamasına tepki göstermek için kent merkezinde yürüyüş düzenledi.

Polis, izinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 172 kişi gözaltına alındı.



"YAŞASIN İSRAİL" SLOGANLARI ATILDI

Protestolar sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu onlarca gösterici, "Yaşasın İsrail" sloganları attı.

Kameralara anbean yansıyan bu anlar halkın tepkisine neden oldu.