DEM Parti'nin Akdeniz adayının oğlu, öldürülen teröristlerden biri çıktı Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu tespit edildi.

İHA

CHP'nin DEM Parti ile anlaşma sağladığı bölgelerden biri de Mersin'in Akdeniz ilçesi.

Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor.

Akdeniz pazarlığı

Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koşarak Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına destek vermelerinin karşılığında Akdeniz'in kendilerine bırakılmasını istedi.

CHP de isteneni verdi.

Öldürülen terörist, adayın oğlu çıktı

Ardından ise Akdeniz adayı Nuriye Arslan'a ait ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten biri olan 'Fırat' kod adlı Musa Arslan'ın Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Öldürülen terörist Musa Arslan’ın Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

İstiklal Marşı'nı okumayı reddetti

Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)