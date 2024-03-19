DEM Parti'nin Akdeniz adayının oğlu, öldürülen teröristlerden biri çıktı

CHP'nin DEM Parti ile anlaşma sağladığı bölgelerden biri de Mersin'in Akdeniz ilçesi.
Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor.
Akdeniz pazarlığı
Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koşarak Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına destek vermelerinin karşılığında Akdeniz'in kendilerine bırakılmasını istedi.
CHP de isteneni verdi.
Öldürülen terörist, adayın oğlu çıktı
Ardından ise Akdeniz adayı Nuriye Arslan'a ait ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten biri olan 'Fırat' kod adlı Musa Arslan'ın Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
Öldürülen terörist Musa Arslan’ın Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
İstiklal Marşı'nı okumayı reddetti
Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.
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