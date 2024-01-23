DEM Parti'nin CHP ile kıran kırana pazarlığında talepler yenilendi DEM Parti'nin İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Esenyurt'u istediği iddiası ortaya atıldı. Parti kaynaklarından yapılan açıklamada iş birliğinin sadece Esenyurt’la sınırlı olmaması, diğer ilçeler için de geçerli olması isteniyor.

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31 Mart'a sayılı günler kala aday belirleme çalışmaları hızlandı.

Çalışmalarını bu doğrultuda yürüten siyasi partilerden olan CHP'de, İyi Parti'ye yapılan ittifak teklifi kabul edilmedi.

Daha sonra DEM Parti'yle görüşen CHP, özellikle İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarının desteklenmesini istiyor.

Hal böyleyken DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye, bu kez de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan bir sürpriz geldi.

Başak Demirtaş'tan sürpriz bir çıkış geldi: İstanbul adaylığını düşünebiliriz

Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin, "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" dedi.

Demirtaş'ın sözlerine ise DEM Parti'den açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın sözleriyle ilgili durumun sevindirici olduğunu belirterek, değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağını söyledi.

DEM, CHP'den Esenyurt'u istiyor iddiası

Bu durum üzerine ise DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği iddiası gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre hem Başak Demirtaş'ın çıkışını hem de CHP ile görüşmeleri değerlendiren parti kaynakları, İstanbul’daki istatistiklerde “tabanın ve ağırlığın olduğunu” düşünüyor.

'Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz'

DEM Partililer, “Birlikte yönetim istiyoruz. Esenyurt adının öne çıkması, oradaki gücümüzün ve iddiamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

'Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli'

CHP ile yapılacak bir iş birliğinde DEM'in gücünün olduğu yerlerde yönetimde olunmak istenirken parti kaynakları, “Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli. Güçler dikkate alınmalı. Örneğin Adalar ve Arnavutköy de güçlü olduğumuz yerler” yorumunda bulunuyor.