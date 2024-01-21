DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu ile seçim pazarlığı: 'Esenyurt'u ver...' 31 Mart seçimleri öncesinde karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı CHP ve DEM Parti'nin pazarlıklarında İstanbul başrolde. Muhalefet, Esenyurt bölgesini DEM Parti'ye bırakmaya sıcak bakıyor.

ensonhaber.com

Muhalefetin yerel seçim hazırlıkları belirsizliklerle dolu.

Genel seçimdeki hezimetin ardından emin adımlarla ilerlemek isteyen CHP, bir kez daha DEM Parti'nin desteğini aldı.

Bu süreçte karşılıklı ziyaretler başladı.

DEM Parti'den Esenyurt şartı

Görüşmelerde pazarlıklar ise ilk gündem maddesi oldu. DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi.

Edinilen kulis bilgilerine göre yerel seçimlerde büyük önem taşıyan İstanbul için de bir pazarlıkta bulundu.

Bu bölge ise Esenyurt oldu.

Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölge için Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımının olumlu olduğu öğrenildi.

DEM Parti'yi memnun etme çabaları

CHP'nin DEM Parti'yi memnun etmek için kabul ettiği şartlar bununla da bitmiyor.

İSPARK yönetimini de partiye devretme kararı alan muhalefet, aynı zamanda işe alımlarda da partili seçmene öncelik verecek.

İstiklal Marşı'nı okumayı reddeden isim ortak aday

CHP, DEM Parti'ye bıraktığı bölgelerle tepki çekmeye devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamayıp bölgeyi DEM Parti'ye bırakmıştı.

Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu.

Arslan, “İstiklal Marşını okumak zorun değilim.” çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.