DEM Parti'nin İmralı başvurusu: Yılmaz Tunç'tan açıklama

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Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM Grubu arasındaki yüz yüze temasın gecikmemeli olarak yapılmasını bekliyoruz" sözlerinin ardından DEM Parti harekete geçti.

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na İmralı'ya gitmek üzere başvuru yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP Grubu'nda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." demişti.

Başvurunun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve devam eden sürece dair bilgi verdi.

"DEĞERLENDİRİYORUZ"

Başvurunun ardından bugün TBMM'de yeni bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Size sonucu bildireceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gündemi belirleyen açıklamalar yapan Devlet Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında tarihi bir çağrı daha yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.