Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor.
Seçimlerde en çok dikkat çeken şehir ise hiç şüphesiz ki İstanbul.
İstanbul'da seçimin nasıl geçeceği merak konusu olurken dün CHP ile kent uzlaşısı sağladığını duyuran DEM Parti, ilçe adaylarını duyurdu.
Yalnızca 17 ilçede aday çıkardı: Kalan bölgelerde CHP'yi destekleyecekler
DEM Parti, CHP ile yaptığı iş birliği sonucunda 39 ilçesi bulunan megakentte yalnızca 17 ilçede belediye başkan adayı çıkardı.
Geriye kalan 20 ilçede ise CHP'nin adaylarının desteklemesi kararı çıktı.
Aday çıkarılmayan ilçeler ise alfabetik sıraya göre, 'Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu' oldu.
DEM Parti, CHP'yi destekleyeceği ilçelerde 14 Mayıs'ta ne kadar oy aldı?
Buna göre DEM'in aday çıkarmadığı 22 ilçede, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarına göre oy dağılımı mercek altına alındı.
14 Mayıs'ta aldıkları oy oranlarına göre ilk 4 partinin sıralandığı ilçelerin bazılarında DEM Parti'nin topladığı oylar araştırmaya şu şekilde yansıdı...
Ataşehir
CHP: % 36,30
AK Parti: % 31,30
İyi Parti: % 7,95
DEM Parti: % 5,45
Avcılar
CHP: %33,73
AK Parti: % 30,89
İyi Parti: % 8,36
DEM Parti: % 8,32
Bahçelievler
AK Parti: % 37,92
CHP: % 25,30
DEM Parti: % 9,37
İyi Parti: % 8,18
Bayrampaşa
AK Parti: % 39,87
CHP: % 24,90
İyi Parti: % 12,13
DEM Parti: % 3,13
Beyoğlu
AK Parti: %38,18
CHP: % 24,64
DEM Parti: % 11,7
İyi Parti: % 7,63
Çatalca
CHP: % 34,58
AK Parti: % 32,44
İyi Parti: % 14,87
DEM: % 2,78
Eyüpsultan
AK Parti: % 35,57
CHP: % 30,02
İyi Parti: % 9,67
DEM Parti: % 4,98
Fatih
AK Parti: % 42,35
CHP: % 23,92
İyi Parti: % 8,68
DEM Parti: % 7,75
Kartal
CHP: % 35,9
AK Parti: % 30,89
İyi Parti: % 8,36
DEM Parti: % 8,32
Maltepe
CHP: %
AK Parti: %
İyi Parti: % 9,51
DEM Parti: 4,54
Pendik
AK Parti: % 40,36
CHP: % 24,78
MHP: % 8,1
DEM Parti: % 5,42
Sancaktepe
AK Parti: % 36,47
CHP: % 25, 37
DEM Parti: % 13,88
MHP: % 6,51
Sarıyer
CHP: % 37,93
AK Parti: % 29,93
İyi Parti: % 10,20
DEM Parti: % 3,30
Silivri
CHP: % 34,91
AK Parti: % 28,30
İyi Parti: % 11,5
DEM Parti: % 6,44
Şile
AK Parti: % 36,17
CHP: % 27,39
İyi Parti: % 11,86
DEM Parti: % 4,17
Şişli
CHP: % 44,12
AK Parti: % 21,55
İyi Parti: % 9,82
DEM Parti: % 6,85
Tuzla
AK Parti: % 34,93
CHP: % 28,85
İyi Parti: % 8,47
DEM Parti: % 6,45
Üsküdar
AK Parti: % 35,86
CHP: % 32,47
İyi Parti: % 9,31
DEM Parti: % 3,56
Zeytinburnu
AK Parti: % 38,97
CHP: % 21,54
DEM Parti: % 11,85
İyi Parti: % 9,35
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