DEM Parti'nin İstanbul'da CHP'yi destekleyeceği ilçelerdeki oy oranları DEM Parti, İstanbul'un 20 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarmayarak CHP'nin adayını destekleme kararını aldı. İşte DEM Parti'nin bu ilçelerde 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oy oranları...

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor.

Seçimlerde en çok dikkat çeken şehir ise hiç şüphesiz ki İstanbul.

İstanbul'da seçimin nasıl geçeceği merak konusu olurken dün CHP ile kent uzlaşısı sağladığını duyuran DEM Parti, ilçe adaylarını duyurdu.

Yalnızca 17 ilçede aday çıkardı: Kalan bölgelerde CHP'yi destekleyecekler

DEM Parti, CHP ile yaptığı iş birliği sonucunda 39 ilçesi bulunan megakentte yalnızca 17 ilçede belediye başkan adayı çıkardı.

Geriye kalan 20 ilçede ise CHP'nin adaylarının desteklemesi kararı çıktı.

Aday çıkarılmayan ilçeler ise alfabetik sıraya göre, 'Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu' oldu.

DEM Parti, CHP'yi destekleyeceği ilçelerde 14 Mayıs'ta ne kadar oy aldı?

Buna göre DEM'in aday çıkarmadığı 22 ilçede, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarına göre oy dağılımı mercek altına alındı.

14 Mayıs'ta aldıkları oy oranlarına göre ilk 4 partinin sıralandığı ilçelerin bazılarında DEM Parti'nin topladığı oylar araştırmaya şu şekilde yansıdı...

Ataşehir

CHP: % 36,30

AK Parti: % 31,30

İyi Parti: % 7,95

DEM Parti: % 5,45

Avcılar



CHP: %33,73

AK Parti: % 30,89

İyi Parti: % 8,36

DEM Parti: % 8,32

Bahçelievler



AK Parti: % 37,92

CHP: % 25,30

DEM Parti: % 9,37

İyi Parti: % 8,18



Bayrampaşa



AK Parti: % 39,87

CHP: % 24,90

İyi Parti: % 12,13

DEM Parti: % 3,13



Beyoğlu



AK Parti: %38,18

CHP: % 24,64

DEM Parti: % 11,7

İyi Parti: % 7,63



Çatalca



CHP: % 34,58

AK Parti: % 32,44

İyi Parti: % 14,87

DEM: % 2,78

Eyüpsultan



AK Parti: % 35,57

CHP: % 30,02

İyi Parti: % 9,67

DEM Parti: % 4,98

Fatih



AK Parti: % 42,35

CHP: % 23,92

İyi Parti: % 8,68

DEM Parti: % 7,75

Kartal



CHP: % 35,9

AK Parti: % 30,89

İyi Parti: % 8,36

DEM Parti: % 8,32

Maltepe



CHP: %

AK Parti: %

İyi Parti: % 9,51

DEM Parti: 4,54



Pendik



AK Parti: % 40,36

CHP: % 24,78

MHP: % 8,1

DEM Parti: % 5,42



Sancaktepe



AK Parti: % 36,47

CHP: % 25, 37

DEM Parti: % 13,88

MHP: % 6,51

Sarıyer



CHP: % 37,93

AK Parti: % 29,93

İyi Parti: % 10,20

DEM Parti: % 3,30

Silivri



CHP: % 34,91

AK Parti: % 28,30

İyi Parti: % 11,5

DEM Parti: % 6,44

Şile



AK Parti: % 36,17

CHP: % 27,39

İyi Parti: % 11,86

DEM Parti: % 4,17

Şişli



CHP: % 44,12

AK Parti: % 21,55

İyi Parti: % 9,82

DEM Parti: % 6,85



Tuzla



AK Parti: % 34,93

CHP: % 28,85

İyi Parti: % 8,47

DEM Parti: % 6,45

Üsküdar



AK Parti: % 35,86

CHP: % 32,47

İyi Parti: % 9,31

DEM Parti: % 3,56

Zeytinburnu



AK Parti: % 38,97

CHP: % 21,54

DEM Parti: % 11,85

İyi Parti: % 9,35