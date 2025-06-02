DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

Türk siyasetinin önemli aktörlerinden birisiydi...
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan günü evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı ardından kaldırıldığı hastanede kritik bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
18 gün boyunca savaş veren Önder, hastalığına yenik düştü.
YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ
Vefatın ardından DEM Parti'de yeni yönetim belirlendi.
Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi nedeniyle yeni başkanvekili seçmek üzere bugün partinin genel merkezinde milletvekilleri ile toplantı düzenlendi.
PERVİN BULDAN SEÇİLDİ
DEM Parti, toplantıda Meclis Başkanvekili olarak İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ı seçti.
Açıklamada "Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.
Parti, önümüzdeki günlerde Buldan'ın ismini Meclis'e yapacakları başvuru ile bildirecek.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER 3 MAYIS’TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan ve zorlu geçen ameliyatın ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.
Önder, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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