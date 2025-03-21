DEM Parti'nin 'Saraçhane'ye geliyoruz' açıklamasına CHP'lilerden tepki

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Tüm gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda..

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 88 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 18 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP tarafından Saraçhane'de başlatılan eylemler de sürüyor..

Bu kapsamda DEM Parti de CHP'ye destek için Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önüne geleceklerini duyurdu.

DEM PARTİ: SARAÇHANE'DE OLACAĞIZ

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19.30'da Saraçhane'de olacağız.



Halk iradesinin gasbedilmesine geçit vermeyeceğiz!

CHP'LİLERDEN TEPKİ: GELMEYİN

Ancak DEM Parti'nin açıklaması sonrası CHP'liler tepki gösterdi..

Son zamanlarda 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti'nin açıklamasının altına mesaj yazan CHP'lilerin "Siz gelmeyin", "Provoke edeceksiniz" ,"Olay çıkar" gibi yorumlarda bulunması dikkat çekti..