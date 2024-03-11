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SİHA ve İHA’lar terör örgütlerinin korkulu rüyası.

Birçok başarılı operasyonda güvenlik güçlerinin eli ayağı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Kahraman askerlerimiz, bu süreçte terör örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

TSK ve MİT mensupları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sözde terör elebaşlarına göz açtırmıyor.

HA ve SİHA'lar göz açtırmıyor

İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

DEM Parti'nin rahatsızlığı sürüyor

Hal böyleyken PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmeyi sürdürüyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmalarını Bitlis'te sürdürdü.

İHA ve SİHA'lar gündemdeydi

İHA ve SİHA’lar, DEM Parti’nin Bitlis mitinginde de gündemdeydi.

Skandal sözler

Kongrede konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, SİHA ve İHA'lara yönelik skandal sözler sarf etti.

"Bu ülkenin İHA'lara SİHA'lara ihtiyacı yok"

Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

"Onurlu bir barışa ihtiyaç var"

Tuncer Bakırhan, skandal açıklamalarında şunları söyledi:

Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava’da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir iş, aş ve onurlu bir barışa ihtiyacı var.