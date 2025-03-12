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Haber Merkezi

Türkiye'de terörsüz yeni bir dönem başladı.

İmralı'dan gelen "silah bırakın" çağrısı sonrası ise DEM Parti, bir kez daha siyasi parti turuna çıktı.

Bu kapsamda da DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

SİYASİ TUR BUGÜN DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek.

17 MART'TA MHP VE AK PARTİ'YE GİDİLECEK

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile görüşecek.

GÖRÜŞMELER TBMM'DE OLACAK

Heyetin, MHP ile gerçekleştireceği görüşme saat 11.00'de başlayacak. AK Parti ile randevu da saat 14.00'te.

Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

Görüşmelerde, İmralı'nın silah bırakma çağrısı bu bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL: SÜRECİN ZEMİNİ TBMM OLMALI

DEM heyetiyle görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair insiyatif alması gerektiğini söyledi.

Özel, "Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM'dir.Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. 3 önerimiz var. Demokrasi demorkasi, demorkasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur." dedi.

İMRALI ÇAĞRISI YPG'Yİ KAPSIYOR MU?

Bakırhan'a ise İmralı'nın çağrısı YPG'yi kapsıyor mu sorusu yöneltildi.

Bakırhan soruyu, "SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil." diye yanıtladı.

"SAMİMİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ"

Hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürece ilişkin Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir.

Gerektiğinde gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek." diye konuştu.