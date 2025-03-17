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Haber Merkezi

Türkiye'de yeni ve terörsüz dönemin ayak sesleri sürüyor.

Bu kapsamda da İmralı'ya giden ve gelen "silah bırakın" çağrısıyla ikinci siyasi tur temaslarına başlayan DEM Parti, yeni haftada da ziyaretlerine devam ediyor.

HEYET, MHP'YE GELDİ

DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor.

Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer alıyor.

MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı heyeti bugün AK Parti’yi de ziyaret edecek.

GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ YER ALMIYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti’yi kabul eden MHP heyetinde yer almıyor.

MHP heyetinde genel başkan yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulunuyor.