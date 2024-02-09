DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan oldu! PKK'ya övgüler dizmişti DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Abdullah Zeydan olduğunu duyurdu. Zeydan seneler önce yaptığı konuşmada "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadelerini kullanmıştı.

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ensonhaber.com

DEM Parti adaylarını açıkladı...

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde açıklanan adaylar arasında bir isim dikkat çekti.

Abdullah Zeydan Van adayı oldu

Doğan yaptığı açıklamada Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Abdullah Zeydan olduğunu duyurdu.

PKK övgüleriyle tanınıyor

Kamuoyu ise Abdullah Zeydan'ı hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.

2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.

Skandal ifadeler kullandı

Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan skandal ifadeler kullandı.

"PKK sizi tükürüğüyle boğar"

Zeydan açıklamasında "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.

"PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış halk hareketidir"

Abdullah Zeydan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oyunuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.

Yargılandı

PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası verdi.

2022 yılında tahliye edildi

Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Zeydan 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.