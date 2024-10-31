DEM Parti'nin vejetaryen ve veganlara özel menü önerisi reddedildi

ANKA

DEM Parti'den TBMM'de ilginç önerge...

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri üzerine görüşmeler tamamlandı.

TBMM bütçesi, AK Partili ve MHP'li milletvekillekilerinin oylarıyla kabul edildi.

VEJETERYAN VE VEGAN ÖNERİSİ

DEM Parti grubu, bütçe görüşmelerinin ardından Komisyon Başkanlığı'na Meclis bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryen ve veganlara uygun yemek hizmeti olmadığı gerekçesiyle bir değişiklik önerisi verdi.

DEM Partili vekiller, TBMM'de pek çok vejetaryen ve vegan vekil ile personel olduğuna dikkati çekerek, Meclis bünyesideki lokantalarda vejetaryenler ve veganlar için ayrı bir yemek hizmeti sunulmadığı için mağduriyetler yaşandığını belirtti.

20 MİLYON TL BÜTÇE İSTEDİLER

Yeterli yemek hizmetinin sunulabilmesi için TBMM bütçesinin 20 milyon TL artırılması önerildi.

REDDEDİLDİ

Öneri, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Meclis bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde herhangi bir beslenme şekline veya hastalığa yönelik özel bir menü bulunmuyor.