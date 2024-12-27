DEM Parti'ye 'İmralı' izni çıktı: Öcalan'la görüşecekleri tarih belli oldu

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Siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor...

MHP lideri Bahçeli’nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için için 26 Kasım’da yaptığı çağrının ardından siyaset kulislerinde yaşanan meraklı bekleyiş sona eriyor.

DEM PARTİ BAŞVURUDA BULUNDU

Bu çağrının ardından DEM Parti Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu, İmralı’daki PKK elabaşı Abdullah Öcalan’la görüşme isteğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti başvurusunun değerlendirildiğini açıklarken “uygun gün” belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN SONRASINA KALDI

DEM heyetinin İmralı’ya ne zaman gideceği sorusu siyaset kulislerinde merak konusu olurken, TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayan bütçe maratonu nedeniyle süreçte bir gecikme yaşandığı ortaya çıktı.

Bütçe maratonu 12 günlük bir çalışmanın ardından 20 Aralık’ta tamamlandı.

DEM PARTİ'YE İZİN ÇIKTI

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

YARIN YA DA PAZAR GİDECEKLER

DEM Parti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava durumuna bağlı olarak Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ya yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya gidecek.

TEK ZİYARET OLMAYACAK, YENİ İMRALI HEYETLERİ DE OLACAK

Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’ya yapacağı ziyaret ilk ziyaret olacak ancak son ziyaret olmayacak.

Öcalan’ın vereceği mesajları parti yetkili organlarında değerlendirecek taraflar, İmralı’ya gidecek yeni isimleri belirleyip, heyetler oluşturacak.

Öcalan’ın ilk heyetle birlikte sadece Türkiye’deki gelişmeleri değil Suriye’deki gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.