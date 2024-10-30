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Haber Merkezi

Türkiye'de uzun yıllara dayanan PKK terör örgütü sorununun çözümüne yönelik yeni bir süreç başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece bugün, AK Parti Grubu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük destek verdi.

Her geçen gün tarihi nitelikte adımların atıldığı bu yeni süreçte olumlu mesajlar nedeniyle ülkemizde barış rüzgarları eserken DEM Parti Grubu'nda da benzer bir tablo yaşandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN SÖZLERİNİ OLUMLU BULUYORUZ"

Erdoğan'ın sözlerini önemli bulduklarını belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlarla önceki cumhurbaşkanlarından farklı bir sayfada yer alacağını söyledi.

Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak.

Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu siz kullanabilirsiniz.

"SORUNU ÇÖZEN CUMHURBAŞKANI OLMAK SİZİN ELİNİZDE"

Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfada değil farklı bir sayfada yer alın.

Çünkü bu sorun 42 başbakan, 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir."