Demet Akalın, Asiye'nin ailesinin 1 yıllık kirasını ödemeye talip oldu

Demet Akalın, apartman yöneticileri tarafından evlerinden atılan Ateş ailesinin yeni evlerinin 1 yıllık kirasını karşılamak istediğini söyledi.

Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı Türkiye'nin gündeminde.

4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi.

EVDEN VE İŞTEN ÇIKARDILAR

Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken ailesi yaşadıkları daireden çıkarıldı, babası ise işini kaybetti.

Küçük kızın babasının kapıcı olduğu ve köpeklerin de sitenin yöneticisine ait olduğu öğrenilirken konuya ilişkin açıklama yapan acılı baba Ateş, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı.

İki pitbull'un saldırdığı çocuğun babası yaşadıklarını anlattı ViDEO



"1 YILLIK KİRASINI BEN ÖDERİM"

Tepkilere neden olan bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödemeye talip oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslenen Akalın, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Syn Şahin altında kalmaz yeni bi iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size.." ifadelerini kullandı.