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Haber Merkezi

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki kavgalara bu kez ünlü isimler de dahil olmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etmişti.

Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın, bu durumdan şikayetçi oldu.

5 BİN LİRAYA OTURAN KİRACISINA İSYAN EDİYORDU

Ünlü şarkıcı, "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor." diyerek durumu eleştirmişti.

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşananların ardından Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir kiracısıyla yaşadığı sorunları çözemeyince, çareyi evi satmakta buldu.

EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Katıldığı Söylemezsem Olmaz programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akalın, “Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum.” dedi.