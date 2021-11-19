Demet Akalın'dan minik Müslüme'nin ölümü sonrası 'katil' tepkisi

Minik Müslüme'nin günler sonra bulunan cansız bedeninin ardından Demet Akalın, "O.. çocuklarını beslemek zorunda değiliz" diyerek tepki gösterdi.

10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal kayboldu.

Yörük ailenin kızı Müslüme, çadırın yanındaki bisikletiyle oynarken bir anda ortadan kaybolmasının ardından oluşturulan ekipler tarafından günlerce arandı.

Minik Müslüme'nin bugün cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aranan 12 kilometrelik vadinin bir tepesinde cansız bedeni bulunan Müslüme'nin cenaze haberi yürekleri burkarken, tepkiler de büyüdü.

TEPKİLER ARTTI

Yapılan açıklamada, bir bebeğin 8 kilometre mesafedeki tepelik alana çıkmasının mümkün olmayacağı aktarıldı.

"BU O.. ÇOCUKLARINI BESLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Duruma Twitter hesabından tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, idam istediğini belirterek, "İdam gelsin! İdam gelsin! Bu o.. çocuklarını beslemek zorunda değiliz… Bulunmuş cansız bedeni! Allah belanızı versin ne diyeyim ya vallahi yıldık boğazıma saplandı bi ağrı!" açıklamasında bulundu.

Küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu VİDEO