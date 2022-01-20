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    Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız

    Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın akaryakıta gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Yeter biz de insanız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:53
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    Motorine 52 kuruş zam gelmesinin ardından bir zam haberi de benzin için geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

    AKARYAKIT ZAMLARINA İSYAN ETTİ

    Son dönemde kurda yaşanan artış ve akaryakıt sektöründeki sıkıntılar nedeniyle zamlar peş peşe gelirken şarkıcı Demet Akalın, bu duruma isyan etti.

    "NEDEN DURMUYOR?"

    Sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Akalın, "Bilen varsa beri gelsin! Neden durmuyor? Yeter da biz de insanız." diyerek tepkisini dile getirdi.

    Demet Akalın dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız #1

    Demet Akalın dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız #2

    Demet Akalın dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız #3

    Demet Akalın dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter biz de insanız #4


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