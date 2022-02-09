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    Demet Akalın'dan 'zamlar geri alınsın' paylaşımı

    Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan artış sonrası bir paylaşım yaptı. Akalın, 'zamlar geri alınsın' çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 16:25
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    Demet Akalın'dan 'zamlar geri alınsın' paylaşımı

    Son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan fiyat artışı, ünlülerin tepkisini çekti.

    Murat Boz'dan Cem Yılmaz'a, Ceylan Ertem'den Şahan Gökbakar'a kadar birçok ünlünün tepki gösterdiği faturalarla ilgili Demet Akalın da devreye girdi.

    ZAMLARA BİR TEPKİ DE AKALIN'DAN

    Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'Zamlar geri alınsın' çağrısında bulundu.

    Akalın'ın yanı sıra; Burcu Biricik, Bülent Şakrak, Sedef Avcı, Emre Altuğ, Aslıhan Gürbüz, Şebnem Bozoklu ve Berkay Şahin gibi ünlü isimler de aynı gönderiyi yayınladı.

    Demet Akalın dan zamlar geri alınsın paylaşımı #1

    Ünlü isimlerden peş peşe zam ve fatura tepkileri

    Demet Akalın dan zamlar geri alınsın paylaşımı #2


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