'Demir Kadın' Neslican Tay'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti! 'Sen hep 21'sin...' Sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay, ölümünün dördüncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

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Sosyal medya, hayat mücadelesi veren kimi isimlerin sesi oluyor.

Bu isimlerden biri de Neslican Tay oldu...

Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle hafızalarda yer edinen Tay, hayat hikayesiyle Türkiye'yi derinden etkiledi.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Neslican, 4'üncü kez aynı hastalığa yakalandı.

Henüz 21 yaşındayken hastalığa karşı büyük bir savaş ortaya koyan genç ismin, tümör nedeniyle sol bacağı kesildi.

Ancak mücadelesinden bir an olsun vazgeçmedi. Öyle ki umut dolu sözleri ve gülen yüzüyle de diğer hastalara adeta örnek oldu.

"Benim için sol bacağınızı da sevin"

Bu süreçte de yaşadığı zorlu günleri sosyal medya hesabından paylaşan Tay, kısa süre içerisinde 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Böylelikle mücadelesi geniş bir kitle tarafından tanındı.

Verdiği bir röportajda, ''Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin.'' diyerek duygu dolu anlar yaşatan genç kız takdir topladı.

Son savaşını verdi

Eğitim hayatını da başarıyla sürdüren Neslican, psikoloji bölümünü kazandı. İyi haberleri gelmeye devam ederken, tarihler 20 Eylül 2019'u gösterdiğinde son savaşını verdi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, hayatını kaybetti.

4 yıl oldu

Bugün ise vefatının 4'üncü yılı...

Sevenleri bir kez daha sosyal medya hesaplarından Neslican'ı anmaya başladı.

"Mücadelen hala seninle yaşıyor"

'Demir Kadın' olarak anılan Neslican için gelen yorumlar şu şekilde...

"4 yıl geçti ama sen hala 21'sin. Eminim rengarenk çiçekler içindesin."

"Yaşam enerjin ve mücadelen hala seninle yaşıyor. Sevgi ve özlemle."

"Bu dünyadan kalbi kendi güzel biri geçti. Mekanın cennet olsun."

"Yaşadığı çileli hayata rağmen birçoğumuzdan daha pozitif ve yaşam dolu güzel insan unutmadık seni."