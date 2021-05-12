Demir Kubbe nedir, menzili ne kadar? Demir Kubbe'nin özellikleri..

Demir Kubbe nedir, menzili ne kadar? Demir Kubbe'nin özellikleri..

Hamas yönetimi tarafından Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler, "Demir Kubbe" tarafından durduruldu. Yayımlanan video görüntüleri, sosyal medyanın gündeminde oturdu. Peki Demir Kubbe nedir?

İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden müslüman Filistinli'lere yönelik saldırıların ardından Hamas yönetimi tarafından İsrail devletine bir süre tanınmıştı.

Tanınan sürede İsrail polisinin şiddeti devam ederken Hamas yönetimi tarafından Gazze'den Tel Aviv'e 130 roket fırlatıldı.

Tüm dünyanın korkuyla izlediği olaylarda İsrail, Demir Kubbe'yi devreye soktu. Fırlatılan roketlerin büyük bölümü İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından durduruldu.

Yayımlanan video görüntülerine göre, Demir Kubbe hava savunma sistemi, bir dizi roketi havada durdurmayı başardı.

Demir Kubbe'nin roketleri durdurduğu anların görüntüleri, sosyal medya gündemine oturdu. Vatandaşlar, arama motorları üzerinden 'Demir Kubbe nedir, ne demek?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İşte Demir Kubbe hakkında bilgiler...

DEMİR KUBBE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı geliştirdiği mobil bir bir hava savunma sistemidir.

İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için temeli 2005 yılından atılan bu sistemi, 2011 yılında tamamlamış ve hizmete açmıştır.

Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek olarak tanımlanmaktadır.

Hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vuran Demir Kubbe sistemi, günümüzde de kullanılmaktadır.

"Demir Kubbe" adı verilen kısa menzilli sistem, radar ve kameralarla çalışmakta, roket ve top mermilerini fırlatılışından birkaç saniye içinde tespit ve imha etmektedir.

2021 yılının başında çıkan haberlerde, Demir Kubbe devreye alındığında çevresinde bulunan askerleri kanser ettiği iddia edilmiş ve vu iddilar hava savunma sistemi üzerinde tartışmalara neden olmuştu.

Filistin direniş gruplarının yoğun füze saldırısı altında kalan İsrail’in saldırıları yüzde 90 engelleyebileceğini düşündüğü Demir Kubbe’nin başarı oranının sadece yüzde 30’da kalması ise İsrail için büyük bir hayal kırıklığı oldu.