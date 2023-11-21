Demir yolları, Öğretmenler Günü haftasında öğretmenlere yüzde 50 indirimli 24-30 Kasım tarihleri arasında, hızlı tren ve ana hatlarda öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

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Öğretmenler Günü haftasında birçok kurum, öğretmenler için çeşitli indirimler ve etkinlikler düzenliyor.

Ulaşımda da öğretmenler için bu haftada birçok kolaylık sağlanacak. Bunlardan biri de demir yolları.

Öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Uraloğlu, öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek,

Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

dedi.

Özel okullardaki öğretmenler de faydalanabilecek

Uraloğlu,

Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak.

diye konuştu.

Kimlik kartları yeterli

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını bildirdi.