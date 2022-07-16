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    Demir Yumruk operasyon ifadelerinin sızdırıldığı iddialarına yalanlama

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Demir Yumruk operasyonunda yakalanan şüphelilerin ifadelerinin firari FETÖ’cülere sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
    • 16.07.2022 - 15:48
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    Demir Yumruk operasyon ifadelerinin sızdırıldığı iddialarına yalanlama

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir Yumruk operasyonu kapsamında yer alan şüphelilerin ifadesinin firari FETÖ’cülere sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    Ayrıca FETÖ’cülerin de gerçekmiş gibi paylaşımda bulunmalarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

    Açıklama yapıldı

    DHA'nın haberine göre; şüpheli avukatlarından alınmış gibi paylaşım yapan kişiler hakkında kolluk güçlerine gerekli talimatın verildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kamuoyunda Demir Yumruk Operasyonu olarak bilinen soruşturmamız kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ’ye servis edildiği, halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir."

    Demir Yumruk operasyon ifadelerinin sızdırıldığı iddialarına yalanlama #1


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