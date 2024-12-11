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Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Gündemdeki Suriye konusu da konuşmacıların en sık değindiği konulardan biri.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar da konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değindi.

Suriye'deki PKK uzantıları ile Türkiye'nin diyalog kurması gerektiğini söyleyen Çandar, Salih Müslim'i işaret etti.

Müslim'İn Esad yıkıldıktan sonra Suriyeli muhalifler için olumlu konuştuğunu belirten Çandar, bölgedeki Kürtlerin Fransa, ABD ve İsrail etki alanına terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE SALİH MÜSLİM İLE DİYALOG KURSUN"

Çandar şöyle konuştu:

"Türkiye Salih Müslüm ile diyalog kuramaz mı Niye kuramasın? Esad'ın yıkılmasından sonra yayınladığı bildiride Suriye'nin tüm unsurlarıyla dışlanmadan tüm halkı kucaklayan bir Suriye'nin inşası için çalışacağız dedi.

Bunu diyenlerle diyalog kurulamaz mı? Suriyeli Kürtleri niye Fransa'nın ABD'nin hatta İsrail'İn etki alanına terk ediyoruz. Onlar bizim insanlarımız."